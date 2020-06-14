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! Kendisini yakalamaya gelen polislere bakın ne dedi! Bu kadarı da pes dedirtecek cinsten...

haberi... 'te hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y'nin polislere yakalanınca söylediği sözler 'pes' dedirtti. İki bina arasındaki boşlukta yakalanan Cüneyt y, tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalıştı. Cüneyt Y, kendisini yakalayan polislere "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.6.2020 15:27 Son Güncelleme: 14.6.2020 15:28 ABONE OL
SON DAKİKA! Kendisini yakalamaya gelen polislere bakın ne dedi! Bu kadarı da pes dedirtecek cinsten...

'te 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılanarak 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y. hakkında, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelinin bir depoda olduğunu tespit eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

SON DAKİKA! Kendisini yakalamaya gelen polislere bakın ne dedi! Bu kadarı da pes dedirtecek cinsten...

Deponun her yerini arayan ekipler, Cüneyt Y.'yi tahta ve hurda eşyaların bulunduğu iki bina arasındaki boşlukta saklanırken buldu.

SON DAKİKA! Kendisini yakalamaya gelen polislere bakın ne dedi! Bu kadarı da pes dedirtecek cinsten...

BULUNDUĞU YERDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah'ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile. Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur" dedi. Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y. merkezine götürüldü.

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SON DAKİKA! Kendisini yakalamaya gelen polislere bakın ne dedi! Bu kadarı da pes dedirtecek cinsten...
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