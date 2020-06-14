SON DAKİKA! Kendisini yakalamaya gelen polislere bakın ne dedi! Bu kadarı da pes dedirtecek cinsten...

BULUNDUĞU YERDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah'ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile. Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur" dedi. Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y. polis merkezine götürüldü.