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Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar

Koronavirüs salgınında 1 Haziran tarihinden itibaren yeni bir döneme girilmiş, yeni normal için ilk adım atılmıştı. Ne var ki bu süreçte can sıkan görüntüler de ortaya çıkıyor. Bazı vatandaşlarımızın tüm uyarılara rağmen hem sosyal mesafe kuralına uymadığı hem de maske takmadığı görülüyor. Son olarak dün akşam 'nda toplanan 50 kişilik yabancı uyruklu genç, koronavirüsü umursamadan müzik partisi yaptı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 11:02 Son Güncelleme: 14.6.2020 11:32 ABONE OL
Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından Covid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, 'nda "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler kameraya yansıdı.

Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar

Meydanda toplanarak eğlence düzenleyen yaklaşık 50 genç, korona virüs önlemlerini adeta hiçe saydı.

Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar

Dünyada 450 bin, Türkiye'de ise 4 bin 792 kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar

Özellikle normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların sokağa çıktığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzman isimler, vatandaşları alınan önlemlere uyulması konusunda her gün uyarıyor.

Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar

Dün akşam ise 'nda bir araya gelen yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç, müzik partisi düzenledi. Gençlerin çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar

Gençlerin sık sık müzik eşliğinde dans ettiği gözlemlendi. "Bu kadar da olmaz" dedirten anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Taksim'den skandal görüntüler! Koronayı umursamadan parti yaptılar
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