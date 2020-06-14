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Taziyeden dönüşte corona virüs tespit edildi! Bölge karantinaya alındı

Türkiye, coronavirüste 'kontrollü normalleşme' dönemine girmişken, virüsün yayılmasını engellemek adına tedbirlerini tüm hızıyla sürdürüyor.. 'ın Gürpınar ilçesinde, 'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gruptan bir kişide koronavirüs tespit ediilmesi üzerine ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Giriş Tarihi: 14.6.2020 15:48 Son Güncelleme: 14.6.2020 15:55 ABONE OL
Taziyeden dönüşte corona virüs tespit edildi! Bölge karantinaya alındı

TAZİYEDEN DÖNENLER ARASINDA 1 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 15 kişi, 'te gizli kurulan taziyeye katıldı. Kente dönen bu kişiler, karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada taziyeden dönenler arasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Ardından başlatılan filyasyon çalışmasında taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe Merkezi ve mahallede bir çok kişiyle temas ettikleri tespit edildi.

Taziyeden dönüşte corona virüs tespit edildi! Bölge karantinaya alındı

Bunun üzerine bu kişilerle temasın yoğun olduğu Parmakkapı Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, karantinaya alınan mahallede giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Taziyeden dönüşte corona virüs tespit edildi! Bölge karantinaya alındı

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi'nden 'deki taziyeye katılan 15 kişinin karantinaya alındığı belirtilerek, "Taziyeden dönen vatandaşlardan 1 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmiştir. Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım, riskin farkında olalım" denildi.

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Taziyeden dönüşte corona virüs tespit edildi! Bölge karantinaya alındı
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