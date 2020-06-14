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Telefon dolandırıcılarına şok operasyon

Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, telefon dolandırıcılığına maruz kalan 64 yaşındaki Fatma Ceylan B. ismindeki vatandaşın şikâyeti sonrası operasyon başlattı. Emniyet mensuplarının araştırmaları netice verdi. Hesap numaraları incelenen sekiz şüpheli üç ayrı ilçede gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen şüphelilerden birine adli kontrol hükmü uygulanırken, yedi şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 12:41 Son Güncelleme: 14.6.2020 13:05 ABONE OL
Telefon dolandırıcılarına şok operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 64 yaşındaki Fatma Ceylan B. ismindeki vatandaşın dolandırıcılık suçuna maruz kaldığı için yaptığı şikâyet sonrası Emniyet harekete geçti.

HESAP NUMARALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi, Armağan Sokak üzerinde ikamet eden Fatma Ceyda B. telefonla kendisini arayan ve "Banka görevlisi" olarak tanıtan şahıslara 85 bin lirasılık parasını kaptırdı. Telefon dolandırıcılığı için Emniyet çalışması sonrasında suç olayını gerçekleştirdiği beyan edilen kişilerin hesap hesap numaralarımdan tespit edildi.

Telefon dolandırıcılarına şok operasyon | Video

TEPSİT EDİLEN İSİMLERE ÜÇ İLÇEDE BASKIN

Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde bulundukları tespit edilen şüphelilerden Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan Hüseyin. (28), Harun (21), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K. (23) isimli şahıslar yapılan baskın sonrası gözaltına alındı.

YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinden sonra şüpheli Harun K., adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler Bayram T., Musa Y., Hasan Hüseyin H., Serhat A., Emre Y., Fatih A. ve Recep K. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Telefon dolandırıcılarına şok operasyon
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