Tolga Çam: Beni Seren Serengil’den koruyun

Modacı Tolga Çam sosyal medya hesabından ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini, daha sonra bu kostümleri geri alamadığını söylemişti. Seren Serengil de sunuculuğunu yaptığını programda o ismin kendisi olduğunu açıklamış ve Çam'ı reklam yapmakla suçlamıştı. Taraflar arasındaki elbise polemiği mahkemeye taşındı. Çam, yaptığı açıklamalar nedeniyle Serengil'den korunma talep etti. Çam'ın korunma talepli dilekçesindeki iddialara göre Serengil sosyal medya hesabından Çam hakkında "Ahlaksız çete, erkek olsan falaka kadın olsan dava açarsın da sana ne yapmalı" diyerek tehdit ve hakaret içerikli açıklamalar yaptı.Çam hakkında psikolojik şiddetini sürdürmeye devam eden Serengil daha sonra sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında da,"Cevaplarımı bir tek programımdan bilirsiniz delili veririm", "Tazminatları açın bu yıl verimli geçecek barınak yaptırmak istiyorum bari ahlaksız çetenin yararı olsun", "Bu çocuk kimseye para ile elbise falan dikmiyor ünlü olmak için elbise veriyor", " ..2 yıl geçmiş üzerinden üstümden sanırım akıl verenleri var reklam yapmaya çalışıyor" dedi. Ancak Çam'ın korunma talepli başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Çam'ın mahkemenin aleyhteki ret kararına itirazı da reddedildi.Serengil daha önceki açıklamasında ise Çam hakkında "2018 yılında ona destek olmamı istemişti. Ben de iki elbisesini giydim, teşekkür ettim. Elbiseleri kendisi bana reklamını yapmam karşılığında göndermişti. Şimdi de reklam yapmaya çalışıyor" demişti. Çam'ın avukatı, Serengil'in yaptığı bu açıklamaların müvekkilinin kişilik haklarını rencide edici ve aşağılayıcı nitelikte olduğunu öne sürdü.Çam, Serengil'e ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı: "Benim onu arayıp elbiseleri hediye ettiğimi söylüyor. Asla öyle bir şey yok. Kendisi bana ulaşıp istedi, hatta yazışmalarımız duruyor. 60 bin lira değerinde 5 elbise gönderdim, birini iade etti, dördü hâlâ kendisinde. Şimdi bana 'yeni yetme' diyor ama kıyafetlerimi giydiğinde 'en iyi tasarımcı' diyordu. Benim onun reklamına ihtiyacım yok."