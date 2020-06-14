Üniversite rektöründen o aileye 'geçmiş olsun' telefonu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde doktorun hakaret ettiği Mesure Toker'in (87) kızı Nazlı Toker, "Avukatımız yarın davayı açacak. Biz, annemiz ile ilgilendiğimiz için avukatımız hukuki aşamayı takip edecek" dedi.



Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mesure Toker, bel kayması şikayetiyle geçen 10 Haziran'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Algoloji Bölümü'ne yatışı yapılan Toker'in ameliyatı, aynı gece yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce durumu anlatıp, şikayetlerini söyledi. Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Odada bulunan hasta yakınının da tepki göstermesi üzerine sinirlenen doktor, hakaretlerde bulunarak küfretti. Doktor ayrıca, hasta ve yakınlarının hastaneden çıkarılmasını istedi. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.





'BİR DAHA AYNI HASTANEYE GİTMEK İSTEMİYORUZ'



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Mesure Toker'in kızı Nazlı Toker'i telefonla arayarak acil şifalar dilediğinde bulunup, "Birkaç gün içinde bir ambulans göndereceğim oraya. Teyzemizi alıp buraya getireceğim. Bu konuyla bizzat ben kendim ilgileneceğim. Annemle nasıl ilgileniyorsam teyzemle de o şekilde ilgileneceğim. İçiniz rahat olsun. Çok geçmiş olsun. Benden yapmamı istediğiniz herhangi bir şey, bir arzunuz var mı? Bu vesile ile tanışmak hiç hoş değil ama tekrar söylüyorum büyük bir üzüntü içindeyiz. Kurumum adına acınızı paylaşıyoruz" dedi. Ancak Nazlı Toker, bir daha aynı hastaneye gitmek istemediklerini söyledi.





Olayın ardından avukatlarına 12 Haziran'da vekalet verdiklerini de belirten Toker, "Avukatımız yarın davayı açacak. Biz, annemiz ile ilgilendiğimiz için avukatımız hukuki aşamayı takip edecek" diye konuştu. Doktor hakkında hastane yönetimi tarafından soruşturma başlatılmıştı.