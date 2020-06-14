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Yunan ölüme terk etti kurtardı

Giriş Tarihi: 14.6.2020 ABONE OL
Yunan ölüme terk etti Türkiye kurtardı
Çanakkale'nın Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 47'si Babakale, 46'sı ise Kadırga açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı. Kıyıya çıkarılan 93 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
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Yunan ölüme terk etti Türkiye kurtardı
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