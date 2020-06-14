Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'ndeki (KEM) 'Bena', 'Toni', 'Caki', 'Antraks', 'Pars', 'Kyra' ve 'Yaman' isimli narkotik köpekleri zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan Belçika kurtları, Ben, Antraks, Kyra, Alman kurtları Toni, Pars ile labrador cinsi Yaman ve cocker cinsi Caki isimli köpekler aldıkları özel eğitim ile narkotik polisinin zehir tacirlerine karşı en büyük silahı. Hassas burunlu 7 narkotik köpeği, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlıyor. Köpeklerin katıldığı operasyonlarda bir yıl içinde toplam 2 tonu geçen uyuşturucu ve yüz binlerce sentetik hap ele geçirildi. Hassas burunlar, 2 binden fazla kişinin de yakalanmasını sağladı. Köpek Eğitim Merkezi Amiri Komiser Buse Güler "Hassas burunlar metrelerce uzaktan A4'lerdeki bonzainin kokusunu alıyor. Bize sadece zanlıyı yakalamak ve uyuşturucu saklandığı yerden çıkarmak kalıyor " dedi.