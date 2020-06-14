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'nda lokantada yaşanan patlama kamerada!

’nda bugün öğle saatlerinde bir lokantada dehşet dolu anlar yaşandı. Tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Patlamanın şiddeti ile bir anda alev topunun çıktığı ve park halinde olan minibüsü sarstığı görülüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 17:34 Son Güncelleme: 14.6.2020 17:39 ABONE OL
Zeytinburnu'nda lokantada yaşanan patlama kamerada!

Olay, saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 44/1. Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kullanılan sanayi tipi tüpte gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlamanın etkisiyle iki katlı binanın alt katındaki lokantada büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlama sonrası iş yerinde çalışan ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu’nda lokantadaki patlama güvenlik kamerasında | Video

Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir anda alev topunun çıktığı ve park halinde olan bir minibüsün sarsıldığı görülüyor.

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Zeytinburnu'nda lokantada yaşanan patlama kamerada!
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