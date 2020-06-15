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12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

'in Karşıyaka ilçesinde, avukat , iddiaya göre dengesini kaybedip, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 23:30 ABONE OL
12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu apartman dairesinin balkonunda iddiaya göre dengesini kaybederek, 12'nci kattan beton zemine düştü. Tokuçoğlu ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
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