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7 aylık bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı

'da 7 aylık bebeğin yemek borusundan ucu açık çengelli iğne çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 12:40 Son Güncelleme: 15.6.2020 12:45 ABONE OL
7 aylık bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı

Tekirdağ'da 7 aylık bir bebek, yemek borusuna çengelli iğine kaçması sonucu Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. 7 aylık erkek bebeğin yutup yemek borusuna takılan açık çengelli iğne Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde yapılan girişim ile başarıyla alındı.

BEBEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz ile Anestezi Uzmanı Dr. İbrahim Çetin'in yaptığı operasyon sonucu bebek sağlığına kavuştu.

ÇOCUKLARININ YABANCI CİSİM YUTMA TEHLİKESİNE DİKKAT!

Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesi karşı uyarıda bulundu.

Tekirdağ’da korkunç görüntüler: Kavgaya otomobil de karıştı

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7 aylık bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı
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