Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü

Savcılık talimatı ile gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde yengesinin ağabeyini aldattığını düşünerek öldürdüğünü söyledi. Nazmiye K.'nın cenazesi ise, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.