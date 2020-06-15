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AKOM uyarmıştı... 'ü kara bulutlar sardı

AKOM tarafından yapılan açıklamada 3 saat boyunca şiddetli yağış görüleceği açıklanmış ve İstanbullular tedbir almaları konusunda uyarılmıştı. 'den gelen son dakika haberine göre gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Kara bulutların gündüz vaktini geceye çevirdiği görülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 16:36 Son Güncelleme: 15.6.2020 16:43 ABONE OL
AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı

'de şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Gündüz vaktini adeta geceye çeviren bulutlar görüntülendi.

AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı

'de başlayan şiddetli yağışla birlikte caddeleri su basmış, araç sürücüleri de yolda zor anlar yaşamıştı.

AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı

İBB AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı

VATANDAŞA TEDBİR UYARISI

Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı

AKOM'un paylaştığı değerlendirmelerine göre İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurlar neticesinde en fazla yağış (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz (15 kg) ilçelerinde görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kg arasında kaydedildi.


AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı

YAĞIŞLAR KENTİ TERK ETMİYOR

Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı
AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı
AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı
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AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı
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