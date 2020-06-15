AKOM uyarmıştı... Arnavutköy'ü kara bulutlar sardı

YAĞIŞLAR KENTİ TERK ETMİYOR



Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.