Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri AKOM’dan son dakika yağış açıklaması

’dan son dakika yağış açıklaması

, önümüzdeki üç saat boyunca genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı. Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 15:00 Son Güncelleme: 15.6.2020 15:14 ABONE OL
AKOM’dan son dakika yağış açıklaması

İBB AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

VATANDAŞA TEDBİR UYARISI

Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

AKOM'un paylaştığı değerlendirmelerine göre İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurlar neticesinde en fazla yağış Arnavutköy (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz (15 kg) ilçelerinde görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kg arasında kaydedildi.



YAĞIŞLAR KENTİ TERK ETMİYOR

Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: İstanbul'u sel vurdu! Dakikalar içinde göle döndü...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AKOM’dan son dakika yağış açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA