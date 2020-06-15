Alevler içinde kaldı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir lokantada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, çalışanlar alev topuna dünmüş halde kaçarak hayatlarını kurtardı. Gökalp Mahallesi 44/1. Sokak'taki lokantada kullanılan sanayi tipi tüp, gaz sıkışması sonucu patladı.İşyerinde büyük hasara neden olan patlamada, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen lokanta çalışanının kıyafetleri alev aldı. Koşarak dışarı çıkan yaralıyı saran alevler çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.