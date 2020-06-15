Aracıyla çarpıp kaçtığı yaşlı adamı öldürdü! Kameralar tespit etti, 6 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da aracıyla seyir halinde olan genç adam, Vatan Caddesi üzerinde gittiği sırada otobüsün önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şerafettin V.'ye (69) çarptı. Kazayı yapan Doğuş D. (23) ise durup yardım çağırmak yerine hızla olay yerinden kaçtı.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyet güçleri kazaya neden olan Doğuş D.'yi yakalamak için çevrede bulunan MOBESE kameralarını inceleme altına aldı. Doğuş D. kaza olayının üzerinden 2 gün sonra karakola gelerek teslim olarak Şerafettin V.'ye kendisinin çarptığını itiraf etti.



ALKOLLÜ OLUP OLMADIĞI TESPİ TEDİLEMEDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında kazanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişinin hazırladığı raporda ise Şerafettin V.'ye çarpan Doğuş D.'nin kazanın üzerinden 2 gün sonra teslim olmasından dolayı alkol alıp almadığını tespit edilemediğine yer verildi.



6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmında kazaya neden olan Doğuş D.'nin tali kusurlu olduğu ifade edilirken yürütülen soruşturma sonunda genç adam hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçu kapsamında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Doğuş D., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.