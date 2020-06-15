Arkadaşının kafasına taşla vurup öldürmüştü! O katil zanlısı...

Ekipler, izlediği görüntülerde Abdurrahman Altun'un kafasının arka kısmına 5-6 defa taşla vurulduğunu ve vuran kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını gördü. Şüphelinin kimliğini ve eşkalini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu İsmail Ö.(45)'i Kocaeli Gölcük'te yakaladı.