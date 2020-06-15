Av tüfeğini denerken 3 kişiyi vurdu

İstanbul Fatih'te ikamet eden 31 yaşındaki Zekeriya M., bir süre önce bir av tüfeği satın aldı. Zekeriya M. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gece geç saatte balkonda otururken av tüfeğini denemek istedi. Tutukluluk yapan tüfek bir anda ateş alınca sokaktan geçen iki bekçi ile bir vatandaş yaralandı. Mağdurlar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Zekeriya M., av tüfeği ve fişekleri 300 liraya satın aldığını ve kasıtlı olarak ateş etmediğini ifade etti. Zekeriya M. 'birden fazla kişiyi taksirle silahla yaraladığı' gerekçesiyle tutuklanmasına talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik, genç adamın taksirle işlediği suçun alt sınırının tutuklamayı gerektirir suç olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.