2020 Babalar günü ne zaman, hangi gün? Bu Pazar babalar günü mü?

Her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlandığı bilinen 2020 Babalar günü binlerce vatandaşın haftanın ilk gününde daha gündemindeki yerini aldı. Bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenek haline gelen bu anlamlı tarihte milyonlarca kişi babasını mutlu edebilmek için hediye arayışına çıkmış durumda. Peki, Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2020 Babalar günü tarihi…
Tarihi 16. Yüzyıla dayanan bu özel günde; güzel sözlerle, hediyelerle kişilerin mutlu edilmesi sağlanırken aynı zamanda babaların toplumdaki yeri ve önemi bir kez daha anılıyor. Babalar günü her yıl aynı tarihte yani Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanıyor.
Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.
• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...
• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.
• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...
• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.
• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.