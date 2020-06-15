2020 Babalar günü ne zaman, hangi gün? Bu Pazar babalar günü mü?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...

• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...

• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.

• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.