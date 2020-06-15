Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 2020 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Evrensel olarak kabul edilmiş olan Babalar günü için çoğu kişi alacakları hediyeyi belirlerken birçok vatandaş da babalarını mutlu edebilecek o hediyenin arayışını sürdürüyor. Sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların şerefine kutlanan bu tarih için geri sayım şimdiden başladı. Buna göre; 2020 Babalar Günü ne zaman? Yarın Babalar Günü mü? İşte konuya ilişkin detaylar…

14 HAZİRAN PAZAR BABALAR GÜNÜ MÜ? BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar günü, bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenek haline gelmiştir. Bu önemli ve anlamlı güne sayılı günler kala babasını mutlu etmek için milyonlarca kişi çeşitli sürprizler hazırlamaya devam ediyor…