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'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!

'da tekel bayisi işleten Yılmaz Aslankılıç, dükkanında öldürülmüştü. Son dakika haberine göre; cinayet anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maktul Aslankılıç'ın (39) para meselesi yüzünden S.Ö. (50) tarafından müşterilerinin gözü önünde vurulduğu görülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 12:35 Son Güncelleme: 15.6.2020 13:38 ABONE OL
Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!

'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç (39), para meselesi yüzünden husumetli olduğu S.Ö. (50) tarafından müşterilerin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Aslankılıç'ın vurulma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Yılmaz Aslankılıç, müşterileriyle ilgilenirken para meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.Ö. geldi. S.Ö., elindeki pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği Yılmaz Aslankılıç, kanlar içinde yere yığıldı. S.Ö. ise kaçtı.

Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!

Müşterilen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aslankılıç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aslankılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.'yi (52) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ö.'nün iş yerine geldiği, kasada oturan Yılmaz Aslankılıç'a pompalı tüfekle bir el ateş açtığı, Aslankılıç'ın yere düştüğü görüldü.

Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!

RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Yılmaz Aslankılıç, yaklaşık 1,5 ay önce sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla 'da bir otomobil firması tarafından hastaneler için üretilen biyolojik örnek alma kabiniyle ilgili yapılan haberde röportaj vermişti.

Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Bursa'da tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada | Video

Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
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Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
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