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derisi üzerine işlendiği ele geçirildi

Kırıkkale'de, Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin derisi üzerine işlendiği ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 22:56 Son Güncelleme: 15.6.2020 22:59 ABONE OL
Ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin, Suriye'den getirdiği tarihi eser niteliğindeki dua kitaplarını satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı.

Ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde kitapları almak için buluşma ayarlayan sivil ekipler, kitapları 2 milyon 500 bin liraya satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi

Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde Suriye'den kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin derisi üzerine işlendiği ele geçirildi.

Ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi
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