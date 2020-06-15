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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve listesi BURADA!

Aktif fay hatlarının geçiş doğrultusunda bulunan ülkemizde çoğu zaman birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Malatya Pötürge ve İzmir Menderes’te meydana gelen depremler sonrasında dün akşam saatlerinde Bingöl ili Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki sonrasında vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen ile ilgili detayları Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırmaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 15.6.2020 19:27 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının uzanış doğrultusunda olan ve kuşağı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de yurt içi ve yurt dışı kaynaklı depremler hissedilmeye devam ediyor. Son olarak Malatya Pötürge, İzmir Menderes ve Bingöl Karlıova depremleri yaşanan ülkemizde vatandaşlarımız ile ilgili detaylara erişmek için Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının cevabını öğrenmeye çalışıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 19.15 itibariyle meydana gelen son depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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