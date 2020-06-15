Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının uzanış doğrultusunda olan ve deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de yurt içi ve yurt dışı kaynaklı depremler hissedilmeye devam ediyor. Son olarak Malatya Pötürge, İzmir Menderes ve Bingöl Karlıova depremleri yaşanan ülkemizde vatandaşlarımız son depremler ile ilgili detaylara erişmek için Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının cevabını öğrenmeye çalışıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 19.15 itibariyle meydana gelen son depremler şöyle;