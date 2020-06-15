Diyanet takvimi 2020: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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takvimi 2020: ne zaman? olacak?

İslam aleminin ikinci bayramı olan tarihi gündemin en çok merak edilen haberi olarak yer alıyor. 2020 takvimine göre bayram tarihleri belli oldu. Bayram gününe kısa süre kala vatandaşlar kurban bayramı tatilini iple çekmeye başladı. Hem öğrencileri hem çalışan kesimi yakından ilgilendiren bayram tatilinde şehir dışına çıkmak isteyenler olacak. Bu kapsamda Diyanet İşleri 2020 dini günler takvimi içerisinde bu yıl uygulanacak olan bayramın denk geldiği tarihleri paylaşmıştı. Peki ? 2020 olacak? 2020 !

Giriş Tarihi: 15.6.2020 08:58 Son Güncelleme: 15.6.2020 08:59 ABONE OL
2020 Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2020 takvimine göre tarihleri belli oldu. Müminlerin dini vazifesi olan kurban kesme adetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayram tarihlerini araştırmaya koyuldu. Zira, çalışan kesimi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceği ise bir diğer merak edilen konu olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre; , hangi gün? 2020 Diyanet takvimine göre olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman sorusu yanıt buldu. Diyanet takvimine göre, Temmuz ayında idrak edilecek. Hal böyle olunca; kurbanlarını keserek ibadet edecekler, bu süreçte resmi tatilden yararlanarak tatile gidecekler konuyla alakalı olarak bu tarihleri merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

2020 Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREF

31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

2020 Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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Diyanet takvimi 2020: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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