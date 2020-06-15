Doktorlardan anlamlı proje

Üniversite yıllarında birlikte müzik yaparak çok sayıda konser veren, mezuniyetleriyle birlikte dağılan ve tamamı doktorlardan oluşan müzik grubu çok anlamlı bir proje için yıllar sonra bir araya geldi. Grup üyelerinin 25 yıl önce yeni başlayan hikayeleri, söz ile bestelerinin kendisine ait olan arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalmıştı. Hekimler, mezuniyetlerinden tam 25 yıl sonra 2017'den yeniden grubu toparlamaya karar verdi.Söz ve besteleri Dr. Mehmet Fatih Ercan'a ait olan şarkılardan oluşan albüm, Ercan'ın hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalmıştı. 2 yıl önce bu albümün çalışmalarına tekrar başlayan doktorlar, anlamlı bir projeye de imza attı. Antalya, İstanbul ve Sakarya illerinde ikamet eden grup üyeleri, her hafta sonu Sapanca'da buluşarak çalışmalarını sürdürdü. Doktorlardan oluşan "Grup Tremor" tarafından hazırlanan ve mart 2020'de müzikseverler ile buluşması planlanan albüm, salgın nedeniyle ertelendi. Daha sonrasında söz ve besteleri ölen arkadaşlarına ait olan "Aşkın Türküsü" albümü ile konserlerinden elde edilen gelir, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığıyla, salgında yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.