Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Devletin maddi destek amaçlı verdiği bu ücret için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar engelli ibareli sağlık raporları ve eve giren kişi başı gelirin istenen oranda olması gerekiyor. Konuya yönelik Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve listesi şeklinde araştırmalar internet aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Buna göre; 15 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır?
Ülkemizde evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişiler bulunan ve onlara bakan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Güncel olarak evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haberimizde, 15 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına erişebilirsiniz.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.