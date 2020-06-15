Fatih’te korkunç olay kamerada

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ DEDEKTİFLERİ 150 KAMERA İNCELEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olay yeri ve çevresinde bulunan 150 kamera üzerinde tek tek inceleme yaptı. Çalışmalar sonucunda, Abdurrahman Altun'un katil zanlısının İsmail Ö. (45) olduğu belirlendi. İsmail Ö., Kocaeli Gölcük'te yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KUMARDA KAYBETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gözaltına alınan İsmail Ö.'nün daha önce de kasten yaralama suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusunda, olay günü birlikte kumar oynadıkları ve kumarda kaybettikleri için aralarında tartışma çıktığı, bu sebeple Abdurrahman Altun'un başını taşla ezip kaçtığı belirlendi. Öte yandan zanlının, Adbdurrahman Altun (65)'u yüzü tanınmayacak hale getirip öldürdükten sonra üzerindeki kimlik ile cep telefonunu aldığı ve bunları parçalayıp sakladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

CİNAYET VE DELİLLERİ YOK ETME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, birlikte yürüyen iki kişinin bir süre sonra durduğu, şahıslardan birinin elindeki taş ile diğer kişinin başını vurup yere düştükten sonra da vurmaya devam ettiği görüldü. Görüntülerin devamında ise, kaçan şahısın bir ara sokağa geldikten sonra elinde tuttuğu şeyleri parçalayıp otların altına gizlediği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.