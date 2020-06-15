Firar etti, 1 taksi gasp edip 2 otomobil çaldı, 3 kişiyi yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen perşembe günü firar etti. Ergül, bindiği bir taksiyi şoförün boğazına bıçak dayayıp, başına tabancanın kabzasıyla vurarak gasbetti. Muğla'nın Menteşe ilçesine gittiğini tespit edilen zanlı, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Üç kişiye çarparak yaralayan Ergül, taksiyi bırakıp, bu kez bir otomobil çaldı. Daha sonra ise çaldığı başka bir otomobille kaçmaya devam eden Ergül, Karabağlar Yaylası mevkiinde polis aracına çarpınca yakalandı.