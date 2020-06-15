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Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

'ın Koçarlı ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Bugün öğle saatlerinde rampadan inen iş makinesi, freni boşalınca bir evin duvarını yıkarak içeri girdi. Bu sırada büyük şok yaşayan ev sahibi korkudan baygınlık geçirdi. İş makinesindeki Alptekin Yavuz ile yanında bulunan Efkan Özçelik ise yaralandı. Yaralılar ve baygınlık geçiren ev sahibi kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 17:29 Son Güncelleme: 15.6.2020 17:47 ABONE OL
Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Mersinbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Rampa inen ve freni boşaldığı iddia edilen kepçenin operatörü Alptekin Yavuz, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

Bir evin duvarını yıkarak içeriye giren kepçedeki Alptekin Yavuz ile yanında bulunan Efkan Özçelik yaralandı. Gürültüyle yıkılan duvardan içeriye giren kepçeyi gören ev sahibi Dürdane Ateş ise, korkudan baygınlık geçirdi.

Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

Yaralılar, ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

Baygınlık geçiren Ateş de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı
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