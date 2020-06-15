Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

Bir evin duvarını yıkarak içeriye giren kepçedeki Alptekin Yavuz ile yanında bulunan Efkan Özçelik yaralandı. Gürültüyle yıkılan duvardan içeriye giren kepçeyi gören ev sahibi Dürdane Ateş ise, korkudan baygınlık geçirdi.