İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağış, Yıldırım Beyazıt, Devlet, ve Necip Fazıl caddeleri ile Bolluca ve Boğazköy mahallelerinde sürücülerin trafikte ilerlemelerine zaman zaman engel oldu.

Yağmur sularından dolayı ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Sürücüler, bir süre yağmurun dinmesini ve suların azalmasını bekledi.

Sağanak bir yandan hayatı olumsuz yönde etkilerken, Anadolu ve Bolluca mahallelerinde çocukların yağmur altında eğlenmeleri kameralara yansıdı. Çocukların bir köprü üzerinde biriken suda yüzmeye çalıştıkları da görüldü.

SAĞANAK, BEYKOZ AÇIKLARINDA DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca Beykoz'daki Dedeoğlu Deresi sağanak dolayısıyla taştı. Çamurlu suyun İstanbul Boğazı'na akması sonucu, denizin rengi değişti.

İstanbul Boğazı'nın Beykoz kıyısı, kısa süre içinde kahverengiye büründü.

Sağanak, hafif lodosla birlikte Beykoz genelinde etkisini sürdürüyor.