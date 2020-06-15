İstanbul’un denizleri can çekişiyor

İstanbul'da yıllardır özenle bakılan ve rahatlıkla yüzülebilir hale gelen plajlar, Boğaz ve Haliç ilgisizlik yüzünden kirlilik alarmı vermeye başladı.Haliç'teki kirliliğe dikkat çekmek isteyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, geçtiğimiz hafta dalgıç elbiseleri ile 'Altın Boynuz'a daldı. Ancak adeta hayal kırıklığına uğradı. Son olarak geçen yıl eylül ayında Haliç'e daldığını da hatırlatan Yıldız, "O gün mavi bir Haliç vardı ve etrafımızda balıklar da bizimle beraber yüzüyordu. Bu kez 5-6 metre aşağıya daldık. Görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut İBB yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık. Altın Boynuzumuz açıkça görülüyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihmal ediliyor" dedi.Benzer görüntüler Yeşilköy'deki Çiroz Plajı ve Sarıyer'den de geldi. Yıllarca yapılan çalışmalar sonucunda Ege sahillerini aratmaz hale gelen Çiroz Plajı'na dün gelenler sahile vuran pislikler ve yosun yoğunluğunun oluşturduğu kirlilik ile karşılaştı. Sahillerin belediye ekipleri tarafından temizlenmediğini belirten vatandaşlar kirliliğin insan hayatını tehlikeye atar hale geldiğini kaydetti.İstinye Tekne Parkı'nda da çöp adacıkları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde çöp adalarının Boğaz'da yüzdüğü görüntülendi. Daha önce boğazda çalışan temizlik motorunun artık çalışmadığını belirten vatandaşlar "İstanbul bu çirkin görüntüleri yıllar önce terk etmişti. Yeniden 1990'ların öncesine taşındı" dedi.