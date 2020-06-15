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İstinye sahilinde rezalet manzara

’daki ’ndeki istinye sahilde çöp adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili’nin kirliliği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yer aldı. CHP’li Ekrem İmamoğlu 10 ay içerisinde İstanbul’u 1990’lı yıllara gönderdi. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 16:39 Son Güncelleme: 15.6.2020 16:56 ABONE OL
İstinye sahilinde rezalet manzara

İstanbul'daki Sarıyer İlçesi'ndeki sahilde çöp adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili'nin kirliliği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yer aldı. Denizin temizliğinin epeydir yapılmadığını belirten İstanbullu, bu görüntüleri paylaşarak hem kirliliğe hem de sahildeki kötü kokuya dikkat çekti. CHP'li Ekrem İmamoğlu, 10 ay içerisinde İstanbul'u 1990'lı yıllara çevirdi. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi.

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İSTİNYE SAHİLİ'NDE PİSLİK VE KOKU VAR!

Bir sosyal medya kullanıcısı Maradonu "Yürüyüşe çıktım, oda ne? İstinye eski günlerine geri dönüyor. Deniz pislik içinde! Devamı pislik devam ediyor ve koku da başlamış!" diyerek görüntüyü paylaştı. Yaklaşık bir ay önce ise Yunuslar denizden geçerken İstinye Sahili'ne uğramıştı ve o esnanın görüntülerinde de sahilin kirli olduğuna dair görüntüler yer almıştı.

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İstinye sahilinde rezalet manzara
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