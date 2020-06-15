İzmir'de korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: 2 ölü...

İzmir-Çeşme otoyolunda, İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.
2 KİŞİ ARAÇTAN ÇIKMAYI BAŞARDI
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği otomobilden biri çocuk, diğeri kadın iki kişi çıkmayı başardı.
Otomobilden sıçrayan alevler, yol kenarındaki otların tutuşmasına da neden oldu.
Korkunç kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı...
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