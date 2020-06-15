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'de korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: 2 ölü...

'de kaza faciası yaşandı.bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde iki kişi feci şekilide yaşamını yitirdi. Son dakika haberine göre; araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 14:21 Son Güncelleme: 15.6.2020 14:37 ABONE OL
İzmir'de korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: 2 ölü...

-Çeşme otoyolunda, İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.

İzmir'de korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: 2 ölü...

2 KİŞİ ARAÇTAN ÇIKMAYI BAŞARDI

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği otomobilden biri çocuk, diğeri kadın iki kişi çıkmayı başardı.

İzmir'de korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: 2 ölü...

Otomobilden sıçrayan alevler, yol kenarındaki otların tutuşmasına da neden oldu.

İzmir'de korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: 2 ölü...

Korkunç kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı...

Son dakika: İzmir'de feci kaza! Takla atan otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı | Video

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İzmir'de korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: 2 ölü...
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