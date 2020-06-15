İzmir'de yasadışı atık dökümüne şok ceza

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde, geçen günlerde yaklaşık 6 aydır bölgede faaliyet gösteren hafriyat firmasının kullandığı alana, aynı firmaya ait kamyonlar tarafından koyu renkli ve kötü koku yayan atıklar döküldü. Mahalleli, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri tutanak tutup, atıktan numune aldı.

Atıkların bir bölümünün üzeri toprakla kapatılırken bir bölümü de aynı kamyonlarla, başka yere götürüldü. Şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Geçen cumartesi bölgede inceleme yapılırken, atıklardan da numune alındı. İncelemelerin ardından bölgeye dökülen maddelerin kirli toprak, asfalt kırıntısı ve diğer atıkların da yer aldığı karışık nitelikte, hafriyat atığı olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından dökümü gerçekleştiren firmaya çevre kanunu gereğince 265 bin 497 lira cezai işlem uygulandığı açıklandı. Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınması için bakanlık tarafından hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Karabağlar Belediyesi'ne yazı gönderdi.

'BELEDİYELERİN İVEDİLİKLE ÇALIŞMASI GEREKİYOR'

Bölgeye yapılan dökümün ardından firmaya verilen para cezası, Uzundere halkı tarafından sevinçle karşılandı. Mahalle sakinlerinden Süleyman Gür, bölgedeki moloz ve hafriyatların da ivedilikle temizlenmesi gerektiğini söyledi. Gür, "Başvurumuzun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alana gelerek gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cezai işlem uygulandı. Devamında da döküm için gelen kişilere ceza uygulanacağını öğrendik. İşin caydırıcı olması bakımından ceza kesilmesi son derece sevindirici. Ancak ceza uygulanmış olması, buradaki hukuksuz işlerin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Bunun devamında İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesi'ne de dökümün durdurulması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yazı yazıldı. Artık belediyeler de yetki ve sorumluluklarının farkına varıp moloz ve hafriyat dökülen alanları temizlemesi gerekiyor. Ruhsatsız ve kaçak işletmeler ile firmaların kapatılmasını istiyoruz. Belediyelerin ivedilikle çalışmasını bekliyoruz" dedi.

Belediyelerin de harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Gür, "Firmaya kesilen ceza bizleri fazlasıyla mutlu etti. Fakat alanın temizlenmesi ve bertarafı konusunda da yetkililerin bir an önce çalışmaya başlamasını istiyoruz. Gerekli işlemler yapılarak bu çevre kirliliğine son verilsin. Bu cezanın bir milat olmasını istiyoruz. Yerel idareler öncelikle alanı kontrol etmeli, moloz ve dökümü engelleyip idari işlemleri yapmalı. Şehrin bu kadar içinde olup bu kadar tarımla ve ormanla iç içe olan Uzundere bu durumda olmamalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi sınırlarında kalan Uzundere'nin yalnızlığına terk edilmesi kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.