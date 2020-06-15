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'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu

'in Burhaniye ilçesinde dün gece 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı silahlı kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 17:13 Son Güncelleme: 15.6.2020 17:31 ABONE OL
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Geriş Mahallesi Bahçe Sokak üzerinde Cumhuriyet Mahallesi ve Geriş Mahallesi gençlerinden iki grup kız meselesi yüzünden karşı karşıya geldi. Silahların çekildiği olayda silah ile yaralanan Avni Özgülen (27) ve Mehmet İnan (21) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olayda A.G., S.F., F.A., D.A., O.D., M.Y., B.A. ve A.A. yaralanarak Edremit ve Balıkesir'de sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların 4'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak U.E., E.S., B.B., F.G., A.D., İ.Ç., U.S. ve V.Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası firar eden B.İ., H.A., S.Ç., S.K., A.T., H.E., H.T. ve M.Ç.'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
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