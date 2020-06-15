25 Şubat 2020 tarihi üç ayların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yıl için de dini günler takvimini yayınladı. Üç ayların ardından gelen Ragaip, Miraç ve Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayı idrak edilmişti. Sonrasında ise Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan Bayramı'nı yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.