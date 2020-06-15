Nasuh tövbesi bozulur mu? Nasuh tövbesi nedir, ne anlama gelir?

Sefirin Kızı dizisinin fragmanında Nare'nin "Nasuh tövbesi" ifadesini kullanması ile gündeme gelen bu ifade binlerce izleyicinin merak ettiği konular arasında yerini almıştı. Çoğu kaynağa göre bu içten yapılan Kurani bir tövbe olarak ifade edilirken aynı zamanda "Hâlis, samîmî" anlamındaki kelime dilimizde "kesinlikle bozulmaması gereken tövbe" anlamında kullanılmaktadır. Peki; Nasuh tövbesi nedir, ne anlama gelir? Nasuh tövbesi bozulur mu?

NASUH TÖVBESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

"Hâlis, samîmî" anlamındaki kelime dilimizde "kesinlikle bozulmaması gereken tövbe" anlamındaki Nasuh tövbesi (Tevbe-i nasuh) söyleyişinde geçer:

Gel seninle nasuh tövbesi edelim dedim (Reşat N. Güntekin).

Nasuh: Yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha günah işlememeye azm etmek, murâd etmek ve gayret etmek demektir.

"Nasuh tevbesi" halisen Allah (cc) için, şaibelerden (hata) temiz olarak yapılan tevbe demektir. Nasuh, nasihat kökünden türemedir. Günahtan kalbi bir karartı bırakmayacak şekilde temizleme, hem de günahın kalpte açtığı yarayı tedavi etme, iman ve amelde meydana getirdiği açığı kapama demektir.

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbe anlamına gelmektedir.

Bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar "Ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günâhı işledim?" diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir. (Ahmed bin Asım Antâkî)

Tevbe için sadece dil ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir. Niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır. Tevbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah'tan (cc) bağışlanma istenmesidir. Buna "Nasuh tevbesi" denir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)