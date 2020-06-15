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Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

'da kahreden olay. 50 yaşındaki Orhan Gürsu isimli vatandaş, birlikte yaşadığı annesi tarafından evin bahçesinde ölü bulundu. Korkunç olay karşısında yıkılan anne, ekiplerin çalışması sırasında "Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 11:21 Son Güncelleme: 15.6.2020 11:43 ABONE OL
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müstakil evde annesiyle yaşayan Orhan Gürsu, sabah ocağa çay koyup, evin önündeki bahçeye çıktı. Oğluna seslenen Pakize Gürsu, cevap alamayınca çıktığı bahçede, Orhan Gürsu'nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Annenin yardım istediği komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Gürsu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

Gürsu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

"BİR BAKTIM, ORHAN YERDE HAREKETSİZ YATIYOR"

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Gürsu, "Bir baktım, Orhan yerde hareketsiz yatıyor. Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek ağladı.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

Eşinden ayrı yaşayan ve inşaatlarda çalışan Orhan Gürsu'nun çocukları da acı haberi alıp, eve geldi.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

Orhan Gürsu'nun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?
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