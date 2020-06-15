Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne: Ben bu eve nasıl gireyim?

"BİR BAKTIM, ORHAN YERDE HAREKETSİZ YATIYOR"



Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Gürsu, "Bir baktım, Orhan yerde hareketsiz yatıyor. Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek ağladı.