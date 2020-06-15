Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili bilgiler paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün bir kez daha görüldüğü harekat terör unsurlarının üs olarak kullandığı bölgeler için gerçekleştirildi. Terör yuvalarına hava harekatı anlamına gelen Pençe Kartal Operasyonu nedir? Pençe Kartal Operasyonu nerede başladı?

PENÇE KARTAL OPERASYONU NEDİR, NE DEMEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Buna göre; Pençe Kartal Operasyonu nedir?