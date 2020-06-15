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nedir? Operasyonu nerede başladı?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak'ın kuzeyindeki hedeflenen Operasyonuyla hedefler tek tek imha ediliyor. tarafından yürütülen operasyonun nerede ve nasıl başladığı merak ediliyor. Operasyonun başladığını sosyal medyadan duyuran MSB, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer vermişti. Buna göre; nedir, ne demek? Pençe Kartal Operasyonu nerede ve nasıl başladı?

Giriş Tarihi: 15.6.2020 10:34 ABONE OL
Pençe Kartal Operasyonu nedir? Pençe Kartal Operasyonu nerede başladı?

tarafından Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili bilgiler paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün bir kez daha görüldüğü harekat terör unsurlarının üs olarak kullandığı bölgeler için gerçekleştirildi. Terör yuvalarına hava harekatı anlamına gelen nedir? Operasyonu nerede başladı?

PENÇE KARTAL OPERASYONU NEDİR, NE DEMEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Buna göre; ?

Pençe Kartal Operasyonu nedir? Pençe Kartal Operasyonu nerede başladı?

PENÇE KARTAL OPERASYONU NEDİR?

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin artması nedeniyle başlatılan hava harekatıdır.

PENÇE OPERASYONU NASIL BAŞLADI?

ile ilgili açıklama yapan , terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin arttığına dikkat çekerek hudutların korunması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla meşru müdafaa hakkının kullanıldığını ifade etti.

PENÇE KARTAL OPERASYONU NEREDE BAŞLADI?

operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir.

Pençe Kartal Operasyonu nedir? Pençe Kartal Operasyonu nerede başladı?
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Pençe Kartal Operasyonu nedir? Pençe Kartal Operasyonu nerede başladı?
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