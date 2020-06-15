Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili bilgiler paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün bir kez daha görüldüğü harekat terör unsurlarının üs olarak kullandığı bölgeler için gerçekleştirildi. Terör yuvalarına hava harekatı anlamına gelen Pençe Kartal Operasyonu nedir? Pençe Kartal Operasyonu nerede başladı?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Buna göre; Pençe Kartal Operasyonu nedir?
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin artması nedeniyle başlatılan hava harekatıdır.
Pençe Kartal operasyonu ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin arttığına dikkat çekerek hudutların korunması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla meşru müdafaa hakkının kullanıldığını ifade etti.
Pençe Kartal operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir.