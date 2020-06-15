Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, dün akşam oyun oynarken kaybolan 'ın (8) AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda evine 3 kilometre mesafedeki Bolas Çayı'nda . Celal'in kaybolduğunu fark eden ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 20:34 Son Güncelleme: 15.6.2020 20:37 ABONE OL
Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi'nde oturan , dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Celal'in kaybolduğunu fark eden ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Dün akşam başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü. Bugün akşam saatlerinde ekiplerin yaptığı çalışma sırasında Celal'in evlerine 3 kilometre uzaklıktaki Bolas Çayı'nda .

Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA