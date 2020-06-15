Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi'nde oturan Celal Yılmaz, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Celal'in kaybolduğunu fark eden ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi.