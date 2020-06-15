Şişli'de 'yeni normal'in ilk davetli nikah töreni yapıldı

"NİKAH SALONUNDA ALINAN TEDBİRLER ÇOK İYİ DURUMDA"

Nikah salonunda koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirlerin iyi olduğunu belirten Bülent Karahanlar, "Biz aslında çok tedirgindik. Olup olmayacağından korkuyorduk. Muğlak bir durum vardı. Düğünü bir ay erteledik. Salona 110 kişi alacaklarını öğrendiğimizde mutlu olduk. İçeri kim girecek diye tereddüt içindeydik. Ancak bu tereddütler boşa çıktı. Nikah salonunda alınan tedbirler çok iyi durumda. Hem vatandaşları aydınlatma anlamında hem yönlendirme noktasında. Bir baba olarak oğlumun nikahını izlemek son derece mutluluk verici" ifadelerini kullandı.