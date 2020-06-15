Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu.
Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçede toprağa verilecek.
UZMANLAR UYARIYOR
Prof. Dr. Önder Ergönül, yaptığı açıklamada KKKA hastalığının Kovid ile beraber görüldüğünde vahim bir tablonun ortaya çıkacağını ifade etmişti.
Ergönül, KKKA'ya neden olan kenelerin insan hareketliliği ile sadece belli bir bölgede görülmeyeceğini, bu hareketlilikle başka şehirlere de taşınabileceğini söyledi.