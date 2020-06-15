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'ta tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yüzünden diken üstünde. Son günlerde artan vakalar üzerine uzmanlardan ciddi uyarılar gelmişti. Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre ciddi bir artış söz konusu. Son dakika haberine göre; 10 gün önce hastaneye ishal şikayetiyle başvuran 40 yaşındaki Gülşen Kaya isimli kadın, hastalığı şüphesiyle tedaviye alınmıştı. Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 10:54 Son Güncelleme: 15.6.2020 10:59 ABONE OL
Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (40), hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu.

Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde şüphesiyle tedaviye alındı.

Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçede toprağa verilecek.

Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

UZMANLAR UYARIYOR

Prof. Dr. Önder Ergönül, yaptığı açıklamada hastalığının Kovid ile beraber görüldüğünde vahim bir tablonun ortaya çıkacağını ifade etmişti.

Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ergönül, 'ya neden olan kenelerin insan hareketliliği ile sadece belli bir bölgede görülmeyeceğini, bu hareketlilikle başka şehirlere de taşınabileceğini söyledi.

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Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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