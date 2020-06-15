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Sokak ortasında gasp dehşeti

Kağıthane’de bir otomobilden inen 4 kişi, önünü kestikleri 19 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayıp gasp etti. Bir vatandaş dehşet anlarını cep telefonuyla kaydetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 ABONE OL
Sokak ortasında gasp dehşeti
Mahallesi, Duygu Sokak üzerinde önceki gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç D., markete gitmek için sokakta yürüdüğü sırada yanına otomobille birlikte 4 kişi geldi. Otomobilden inen 4 şüpheli bıçak çekerek Erdinç D.'den telefonu kendilerini vermelerini istedi. Telefonunu vermek istemeyen Erdinç D. şüphelilerine direnmeye çalıştı.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Ancak şüphelilerden biri yanında bulunan bıçağı çıkarak Erdinç D.'yi sol kalçasından bıçaklayarak geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Kanlar içinde yere yığılan Erdinç D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşa ait cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kaçtığı otomobilin Sinan G.'ye ait olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Sinan G. ve otomobil içinde bulunan Volkan K., Erhan Ö. ve Kadir Ö. evlerinde gözaltına alınarak Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Sokak ortasında gasp dehşeti
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