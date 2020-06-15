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Son dakika: depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan üretme potansiyeli var

'de dün yaşanan 5.7 şiddetindeki depremin ardından bugün 09:51'de 5.6 şiddetinde ikinci bir meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bingöl'de iki gün arayla yaşanan bu depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dakika haberine göre; Sözbilir, "Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolu birlikte deprem üretmeye başladı. Her iki fay üzerinde 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var."

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 12:01 Son Güncelleme: 15.6.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'ün Karlıova ilçesinde dün ve bugün meydana gelen depremlere ilişkin, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını ve 40 kilometre uzunluğa varan fayın 6,9 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

Sözbilir, yaptığı açıklamada, 'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar mevkisinde dün saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde, bugün ise 09.51'de 5,6 büyüklüğünde meydana geldiğini hatırlatarak, bölgenin önemli deprem potansiyeli barındıran yerlerden olduğunu belirtti.

Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

"6.9 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM" UYARISI

Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki kollarının birlikte üretmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

"Faylar tetiklendi. Dünkü depremde 5,7 ile kırılmaya başlayan Elmalıdere segmentinin artçıları sürerken, bugün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki Kargapazari segmenti üzerinde gerçekleşti.

Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolu birlikte üretmeye başladı. 40 kilometre uzunluğa varan her iki fay üzerinde 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var.

Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

Bu nedenle hasar görmüş evlere girilmemesi çok önemli. Erzincan ile Karlıova arasındaki bölgede önemli bir sismik etkinlik yaşanıyor."

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Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var
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