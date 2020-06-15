Son dakika: Bingöl depreminin ardından korkutan tahmin: 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün ve bugün meydana gelen depremlere ilişkin, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını ve 40 kilometre uzunluğa varan fayın 6,9 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.