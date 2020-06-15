Son dakika: Eğlence mekanında çalışan kadına tecavüz ettiler

Skandal olay 22 Aralık günü meydana geldi. İstanbul'da bulunan bir eğlence mekanında garson olarak çalışan K.T., isimli genç kadın çalıştığı sırada alkol aldı. Belli süre sonra alkolün etkisiyle kendinden geçen genç kadın, sabaha karşı iki kişinin bulunduğu bir araca bindi. Alkollün etkisi ile ne kadar yol aldıklarını hatırlamayan K.T., Arnavutköy ilçesine geldiğinde araçta bulunan genç adamın kendisini araçtan çıkararak sazlık bir yere götürüp, önce darp edip ardından da tecavüze uğradı.Yaşadıklarının şoku ile kaçmaya çalışan genç kadın bu kez şoför koltuğunda oturan Ş.Ö., tarafından araca götürüp genç kadına tecavüz etmeye çalıştı. K.T., kendisini korumak için araç içerisinde eline geçirdiği tornavida ile camı kırdı. Bu sırada öfkelenen Ş.Ö., genç kadını öldürmeye hazırlanırken araçta bulunan diğer şüpheli M.A., 'Kaç yoksa seni öldürecek' diyerek genç kadının kaçmasını sağladı.Ormanlık arazide bir süre koştuktan sonra kendisini yola atan mağdur kadın yoldan geçen bir minibüsü durdurarak yardım istedi. Genç kadın yardımın ardından karakola giderek başından geçenleri anlattı. Emniyet güçleri genç kadının ifadesinin ardından iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.İki şüpheli karakolda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Genç kadına tecavüz eden M.A. ve Ş.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinden alınan güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Genç kadının kaçırılma anına ilişkin görüntüler dosyaya delil olarak sunulurken adli tıp kurumu K.T'nin tecavüze maruz kaldığını, darp edildiğini ve eziyet gördüğünü beyan eden bir rapor sundu.Olay yerinde bulunan genç kadına ait küpe ise delil olurken suçlamayı reddeden iki tecavüzcünün yalan söylediği ve su.u inkar ettiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma sonrası suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunan iki şüpheli hakkında 33,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Tutuklu iki sanık ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.