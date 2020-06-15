SON DAKİKA | 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Geçtiğimiz hafta gelen son dakika haberi ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasının kontrollü olarak kaldırıldığı bildirilmişti. On sekiz yaşın altındaki vatandaşların kısıtlamasının tamamen kaldırıldığı bilinirken yaşlılara ise belirlenen saatler aralığında sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Buna göre; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte bu yaş aralıklarına uygulanan sokağa çıkma yasağına dair tüm detaylar…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır."

İfadelerini kullanmıştı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir."