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haberi: 'ın sevgilisi hakkında dava açıldı! "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş...

'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevgilisi ile konuşmaları ortaya çıkmış, Ümitcan'ın Aleyna Çakır'ı döverek bayıltıp o anları videoya çektiği anlaşılmıştı. Sabah saaterinde gelen bilgisine göre gerçek adı olan Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen talihsiz genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Aleyna'nın katili olarak Ümitcan adres gösterilmiş fakat yapılan araştırmalar sonucunda olayın intihar olduğu belirlenmişti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.6.2020 07:55 Son Güncelleme: 15.6.2020 07:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı! Seni öldüreceğim diyerek tehdit etmiş...

21 yaşındaki , Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren bir öğrenciydi. ile sevgili olan Aleyna'nın ölmeden önce attığı mesajlar yürekleri dağladı. gelişmesine göre Aleyna Çakır olarak bilinen , ölümünden önce 17 Nisan'da evine zorla girdikleri iddiasıyla Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö. hakkında şikayetçi oldu. Ümitcan'ın Aleyna Çakır'ın evine zorla girip 'Seni öldüreceğim!' diyerek tehdit ettiği ifade edildi.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı! Seni öldüreceğim diyerek tehdit etmiş...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit U. ve Enes Ö., hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, şüpheli Ümit U.'nun 17 Nisan'da gözaltına alındığı 1 gün sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı! Seni öldüreceğim diyerek tehdit etmiş...

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

İddianamede, Esen ile şüphelilerden Ümit U.'nun sevgili oldukları, suç tarihinden üç gün önce ayrıldıkları belirtildi. Şüphelilerin Esen'in evine geldiklerinin belirtildiği iddianamede "Enes'in konuşmak istediğini söylemesi üzerine mağdurun kapıyı hafif aralaması ile birlikte şüphelilerin kapıyı iterek zorla içeri girdikleri, Ümit'in eve girdikten sonra Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduğu" belirtildi. Şüpheli Ümit U., hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına da karar verildi.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı! Seni öldüreceğim diyerek tehdit etmiş...
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Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı! "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş...
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