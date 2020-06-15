Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı! "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş...

21 yaşındaki Aleyna Çakır, Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren bir öğrenciydi. Ümitcan Uygun ile sevgili olan Aleyna'nın ölmeden önce attığı mesajlar yürekleri dağladı. Son dakika gelişmesine göre Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, ölümünden önce 17 Nisan'da evine zorla girdikleri iddiasıyla Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö. hakkında şikayetçi oldu. Ümitcan'ın Aleyna Çakır'ın evine zorla girip 'Seni öldüreceğim!' diyerek tehdit ettiği ifade edildi.