Son dakika haberi | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi dönüyor? 20-21 Haziran Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika gelişmeleri… Hafta sonu sokağa çıkma yasağının geçtiğimiz Cumartesi Pazar uygulanmaması ile aylar sonra ikinci kez vatandaşlar sokaklara akın etti. Salgın sürecinde 1 Haziran itibarıyla kalkan kısıtlamaların ardından en kritik dönemde vakaların yeniden yükselişe geçme hali yeniden yasakların geri gelip gelmeyeceğine dair gelişmelerin yakından takip edilmesine yol açtı. Buna göre; Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri…
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamalarının son iki haftadır uygulanmıyor oluşu ile vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günlerinde adeta sokaklara akın ederken sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına dair görüntülerin objektiflere yansıması salgın sürecinin bu kritik günlerinde oldukça dikkat çekmişti. Son günlerde ise vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle 20-21 Haziran tarihlerinde kısıtlama yeniden getirilir mi? sorusu milyonların gündemindeki yerini aldı.
20-21 Haziran tarihleri için henüz bir açıklama yapılmazken konuya ilişkin açıklamanın bu hafta gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile belli olması bekleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da çok sayıda vatandaşın maske takmadığı gözlendi.
Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen çok sayıda İstanbullu özellikle deniz kenarına inerken, her platformda sıkça dile getirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.
Bakırköy ve Zeytinburnu sahiline gelen çok sayıda kişi, kendileri gibi çocukları için de önlem almadı.
"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara riayet edilmediği görüntülere de yansıdı.