Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depremi sonrası kritik açıklama! İstanbul’da deprem riski…

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Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den depremi sonrası kritik açıklama! ’da riski…

’ün Karlıova ilçesinde peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerin göre dün akşam saatlerinde 5,7 bu sabah ise 5,6 şiddetinde gerçekleşen vatandaşları sokağa döktü. Depremler; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremler sonrası son dakika açıklamalarda bulundu. Büyük bir depremin gerçekleşme ihtimalinin olduğunun söyleyen Naci Görür, depremi için risk oranını da belirtti.

Giriş Tarihi: 15.6.2020 15:30 Son Güncelleme: 15.6.2020 15:30 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depremi sonrası önemli açıklama! İstanbul’da deprem riski…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yaptığı açıklamalara göre 'de dün akşam ve bu sabah şiddetli depremler meydana geldi. 5,7 ve 5,6 şiddetinde gerçekleşen binlerce kişiyi sokağa dökerken, büyük panik yarattı. Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika açıklamaları geldi. Naci Görür, bu noktada büyük bir deprem beklediğini söylerken, depremi için de uyarılarda bulundu.

Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depremi sonrası önemli açıklama! İstanbul’da deprem riski…

''O BÖLGEDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ''

Prof. Dr. Naci Görür, 'de gerçekleşen şiddetli depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

''Arkadaşlar merhaba, bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar'da 5,7 büyüklüğünde bir oldu. Bu deprem KAF ile DAF'ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli. Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz.

Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depremi sonrası önemli açıklama! İstanbul’da deprem riski…

Bu bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım. İkincisi bugün olan depremin DAF'ın -Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz''

Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depremi sonrası önemli açıklama! İstanbul’da deprem riski…

İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'e yaptığı açıklamada;

'''un da beklediğini hatta risk oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirtmem gerekir. 17 Ağustos 1999 Gölcük/Marmara Depremi'nin ardından 30 yıllık bir süreci bilim insanları olarak ifade etmiştik. Bilimsel olarak 20 yılın ardından bu risk oranı yüzde 62'ye çıkar ve ben İstanbul'un son evreye girdiğini ifade ettim.'' dedi.

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Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depremi sonrası kritik açıklama! İstanbul’da deprem riski…
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