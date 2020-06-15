SON DAKİKA HABER - Hangi illerde giriş çıkış yasağı var? Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?

Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ giriş çıkış yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. HDP'li milletvekillerinin tutuklanması ile beraber ortaya çıkacak eylemlerin engellenmesi amacıyla bazı illerde uygulanan kısıtlama sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken son açıklama Adana Valiliği tarafından yapılmıştı. Peki, Hangi illerde giriş çıkış yasağı var? Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin detayları…
TBMM'nin 4 Haziran tarihindeki oturumunda; CHP İstanbul eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanmasının ardından bazı illerde kısıtlama süreci de başlatıldığı. Giriş çıkış yasağı olan iller birçok vatandaşın gündemindeki yerini aldı…
Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.
EDİRNE'DE 3 GÜNLÜK YASAK
Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAK
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK
Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.
BİTLİS'TE 15 GÜNLÜK YASAK
Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
HAKKARİ'DE 2 GÜNLÜK YASAK
Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.
VAN VALİLİĞİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.
ADANA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA!
Adana il sınırları içerisinde basın açıklamalarının yalnızca parti binalarının içinde veya önünde araç ve yaya trafiğini engellemeden 50 kişiyi geçmeyecek sayıda sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenebileceği, bunun dışında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinliklerin 15 Haziran 2020 günü saat 00.01'den 29 Haziran günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: Milliyet