SON DAKİKA HABER - Hangi illerde giriş çıkış yasağı var? Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?

Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ giriş çıkış yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. HDP'li milletvekillerinin tutuklanması ile beraber ortaya çıkacak eylemlerin engellenmesi amacıyla bazı illerde uygulanan kısıtlama sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken son açıklama Adana Valiliği tarafından yapılmıştı. Peki, Hangi illerde giriş çıkış yasağı var? Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin detayları…

HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR?

TBMM'nin 4 Haziran tarihindeki oturumunda; CHP İstanbul eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanmasının ardından bazı illerde kısıtlama süreci de başlatıldığı. Giriş çıkış yasağı olan iller birçok vatandaşın gündemindeki yerini aldı…